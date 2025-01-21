Трамп собирается вывести Соединенные Штаты из ВОЗ

В первый день второго срока президент США Дональд Трамп подписал исполнительный акт, связанный с выходом Америки из Всемирной организации здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, ученые и представители здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что этот шаг может свести на нет десятилетия успехов, достигнутых в борьбе с такими заболеваниями, как СПИД, малярия и туберкулез, и ослабить способность мира выявлять и сдерживать их вспышки.

ВОЗ подверглась резкой критике со стороны Трампа еще в 2020 году за ее ответ на пандемию COVID-19.

В заявлении Белого дома говорится, что США выйдут из организации "из-за ее неправильного поведения в условиях пандемии и неспособности продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ".

Всемирная организация здравоохранения призвала правительство США пересмотреть свое решение о выходе из организации, заявив, что вместе они "спасли бесчисленное количество жизней и защитили американцев и всех людей от угроз".

ВОЗ также указала на тот факт, что за последние годы она осуществила "крупнейший пакет реформ в своей истории".

Выход США из организации приведет к прекращению ее финансирования в следующем году (США являются ее крупнейшим донором).



Это не первый иск Трампа, вызвавший всеобщее негодование. Один из первых указов президента США обернулся судебным иском в его адрес

