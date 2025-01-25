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Мир

ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

Израиль, флаг Израиля , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 15:03 Фото: pixabay
Представители Красного Креста заявили о том, что ХАМАС передал им еще четырех израильских заложниц 25 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили на официальном канале армии Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что сейчас освобожденные заложницы направляются в сторону сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа.

В списке освобожденных: 20-летняя Карина Ариев, 20-летняя Даниэла Гилбоа, 20-летняя Наама Леви и 19-летняя Лири Альбаг. Все они являются израильскими военнослужащими.

Их похитили боевики ХАМАС во время атаки на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Девушки находились на наблюдательном пункте у границы с сектором Газа.

Фото: Х/CurrentTimeTv

Девушек освободили в обмен на группу палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Ранее сообщалось, что ХАМАС после 471 дня плена передал троих израильских заложниц Красному Кресту. В рамках соглашения о прекращении огня были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер.

Андрей Дюсупов
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