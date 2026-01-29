ВНЖ в Казахстане: основания для отказа и порядок повторного обращения

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области напомнили, что делать после отказа в выдаче вида на жительство (ВНЖ) в Казахстане и когда можно подать документы повторно, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с действующим законодательством миграционная служба вправе отказать иностранному гражданину в выдаче вида на жительство в Казахстане.

Наиболее распространенными основаниями для отказа являются предоставление недостоверных или неполных сведений, а также наличие административных правонарушений в течение последнего года.

"Согласно пункту 22 Правил выдачи иностранцам разрешения на постоянное проживание в Казахстане, повторное обращение за получением вида на жительство допускается не ранее чем через один год со дня вынесения отказа при первичном обращении". Пресс-служба ДП ВКО

Перед повторной подачей заявления следует:

устранить выявленные ошибки и неточности в документах;

дождаться окончания срока действия административного взыскания (при его наличии);

заранее подготовить полный и актуальный пакет документов для повторного обращения.

26 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Генеральной прокуратуре потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета.