Общество

ВНЖ в Казахстане: основания для отказа и порядок повторного обращения

Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области напомнили, что делать после отказа в выдаче вида на жительство (ВНЖ) в Казахстане и когда можно подать документы повторно, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с действующим законодательством миграционная служба вправе отказать иностранному гражданину в выдаче вида на жительство в Казахстане.

Наиболее распространенными основаниями для отказа являются предоставление недостоверных или неполных сведений, а также наличие административных правонарушений в течение последнего года.

"Согласно пункту 22 Правил выдачи иностранцам разрешения на постоянное проживание в Казахстане, повторное обращение за получением вида на жительство допускается не ранее чем через один год со дня вынесения отказа при первичном обращении".Пресс-служба ДП ВКО

Перед повторной подачей заявления следует:

  • устранить выявленные ошибки и неточности в документах;
  • дождаться окончания срока действия административного взыскания (при его наличии);
  • заранее подготовить полный и актуальный пакет документов для повторного обращения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 16:24
МВД разоблачило ОПГ, занимавшуюся нелегальной миграцией в Мангистау

26 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев во время заседания в Генеральной прокуратуре потребовал от правительства и КНБ полной цифровизации миграционного учета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
