Прием препарата от давления стоил жизни жительнице Азербайджана
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Жительница Азербайджана скончалась в городе Барде из-за отравления лекарственным препаратом, сообщает Zakon.kz.
По информации lent.az, 22 января Егане Гусейнова приняла большое количество таблеток от давления. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась 24 января в диагностическом центре Бардинской центральной районной больницы.
Погибшая работала в торговом центре Təzə bazar в Барде.
По данному факту прокуратура Бардинского района проводит расследование.
Ранее сообщалось, что 16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов.
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