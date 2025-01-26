Знаменитый бизнесмен погиб во время нанесения татуировки

20 января бразилец Рикардо Годой приехал в больницу Dia Revitalite в Итапеме для проведения общего наркоза, чтобы сделать большую татуировку на спине. Блогер и бизнесмен не смог пережить эту процедуру, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Lent.az, в день инцидента 46-летний Рикардо сообщил своим подписчикам, что пройдет медицинскую процедуру и планирует выйти в блог к 16:00.

Однако возникли осложнения, связанные с общим наркозом, и не дожив до этого времени бизнесмен скончался.

Полиция Санта-Катарины заявила, что собирает показания. Следователи также выясняют, имели ли место медицинская халатность, ошибки при применении анестезии или нарушения больничных протоколов.

У бизнесмена остались жена и дети.

Ранее появилась информация, что 16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов.

