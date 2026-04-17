Мужчина, бросавший камни в льва в зоопарке Алматы, получил крупный штраф
Изначально с обращением выступила администрация зоопарка. Там уточнили, что обратились в полицию и напомнили о правилах поведения.
Позднее в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города заявили, что нарушителя привлекли к ответственности.
Стражи порядка после просмотра видеозаписи подчеркнули, что мужчина допустил нарушение общественного порядка и правил поведения на территории общественного объекта.
"В ходе проведенных мероприятий личность нарушителя установлена, он доставлен в полицию для разбирательства. По данному факту в отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства".Пресс-служба ДП Алматы
По итогам рассмотрения дела специализированным межрайонным административным судом города Алматы гражданин признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 МРП (на 2026 год это 86 500 тенге).
С грустью приходится отметить, что бережное отношение к природе и животным оставляет желать лучшего не только в Алматы. К примеру, на днях в зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память". Кроме того, в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс. Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали: к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.