#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Происшествия

Автобус сломался на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации, машины МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 06:28 Фото: Zakon.kz
Ночью 15 января в 10 км от города Талдыкоргана произошла поломка пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, спасатели ведомства эвакуировали 24 пассажира.

Талдыкорган, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 06:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пассажиров неисправного автобуса перевезли в здание автовокзала города Талдыкорган.

"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните на номер 112", – говорится в сообщении МЧС.

Этой же ночью в Турксибском районе Алматы загорелась фура.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Крупный рогатый скот вынужденно отправили на убой в Костанайской области
Происшествия
04:14, 15 января 2025
Крупный рогатый скот вынужденно отправили на убой в Костанайской области
В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут
Происшествия
03:20, 15 января 2025
В Алматы загорелась фура: пожарные справились за пять минут
В Алматы автомобиль вылетел с дороги и врезался в рекламный щит
Происшествия
01:06, 15 января 2025
В Алматы автомобиль вылетел с дороги и врезался в рекламный щит
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: