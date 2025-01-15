Автобус сломался на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Фото: Zakon.kz
Ночью 15 января в 10 км от города Талдыкоргана произошла поломка пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, спасатели ведомства эвакуировали 24 пассажира.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пассажиров неисправного автобуса перевезли в здание автовокзала города Талдыкорган.
"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните на номер 112", – говорится в сообщении МЧС.
Этой же ночью в Турксибском районе Алматы загорелась фура.
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