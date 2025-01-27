Мужчина свел счеты с жизнью из-за непосильных долгов сына

В Хазарском районе Баку (Азербайджан) произошло самоубийство. 26 января в 16:00 житель поселка Тюркян, 63-летний Намиг Гусейн оглу Абдулов повесился перед своим домом, сообщает Zakon.kz.

По информации Oxu.Az, мужчина покончил с собой из-за того, что его сын влез в большие долги.

У сына погибшего Н. Абдулова при расчете в магазине, где он работает, помимо недостачи скопилась задолженность в размере 9 тыс. манатов (2 млн 735 тыс. 394 тенге). Директор магазина забрал у парня 3 тыс. манатов (911 тыс. 798 тенге). Однако позднее, вместо оставшихся 6 тыс., потребовал у него возместить еще 9 тыс. манатов в форме ежемесячных выплат.

Расстроившись из-за того, что сын не сможет выплатить требуемый долг, Н.Абдулов нашел выход в самоубийстве.

Ранее появилась информация, что тайка похитила у туриста в Паттайе крупную сумму денег и потратила ее на отпуск.

