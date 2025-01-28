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Мир

Землетрясение ощутили жители сразу нескольких штатов Америки

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 06:56 Фото: pixabay
27 января землетрясение с эпицентром в штате Мэн (США) вызвало умеренные толчки в некоторых частях Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира и Коннектикута, сообщает Zakon.kz.

Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,8, которое произошло незадолго до 10:30 утра. Эпицентр находился у Йорк-Харбора, штат Мэн, к юго-западу от Портленда.

Национальная метеорологическая служба не выпускала никаких предупреждений или рекомендаций о цунами, и до сих пор не поступало сообщений о жертвах или значительном ущербе.

По прогнозам Геологической службы США, с 15%-ной вероятностью в течение следующей недели ожидается как минимум один повторный толчок магнитудой 3 или выше.

Это событие стало самым сильным землетрясением, зафиксированным на северо-востоке США с апреля, когда землетрясение магнитудой 4,8 произошло около Ливана, в штате Нью-Джерси.

Ранее на Каспии также зафиксировали землетрясение.

Аксинья Титова
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