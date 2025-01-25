На Каспии зафиксировано землетрясение
Фото: wikimedia
Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана 25 января сообщил о землетрясении магнитудой 3,1 в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.
Сейсмическое событие произошло в 18:22 по времени Астаны.
По данным службы, эпицентр находился на глубине 66 километров.
Ранее землетрясение произошло в 364 км от Алматы.
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