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События

На Каспии зафиксировано землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 20:06 Фото: wikimedia
Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана 25 января сообщил о землетрясении магнитудой 3,1 в Каспийском море, сообщает Zakon.kz.

Сейсмическое событие произошло в 18:22 по времени Астаны.

По данным службы, эпицентр находился на глубине 66 километров.

Ранее землетрясение произошло в 364 км от Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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