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Мир

Скандально известный гинеколог вернулась на работу после праздника в операционной

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 07:17 Фото: freepik
Азербайджанская акушер-гинеколог Ляман Алиева, уволенная из клиники German Hospital за празднование вместе с коллегами своего дня рождения во время операции, приступила к работе на новом месте, сообщает Zakon.kz.

Согласно полученной Oxu.Az информации, 8 января Ляман Алиева поделилась публикацией в соцсети, сообщив, что коллеги сделали ей сюрприз. Сотрудники клиники вошли в операционную во время хирургического вмешательства без перчаток и поздравили врача с днем рождения, пренебрегая элементарными санитарными нормами.

В ответ на это доктор Алиева приняла поздравление и задула свечку. После этого инцидента ее уволили.

Сейчас она работает в одной из частных больниц в Баку. На данный момент Алиева уже провела несколько родов.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане мужчина свел счеты с жизнью из-за непосильных долгов сына.

Аксинья Титова
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