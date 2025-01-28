Скандально известный гинеколог вернулась на работу после праздника в операционной

Азербайджанская акушер-гинеколог Ляман Алиева, уволенная из клиники German Hospital за празднование вместе с коллегами своего дня рождения во время операции, приступила к работе на новом месте, сообщает Zakon.kz.

Согласно полученной Oxu.Az информации, 8 января Ляман Алиева поделилась публикацией в соцсети, сообщив, что коллеги сделали ей сюрприз. Сотрудники клиники вошли в операционную во время хирургического вмешательства без перчаток и поздравили врача с днем рождения, пренебрегая элементарными санитарными нормами.

В ответ на это доктор Алиева приняла поздравление и задула свечку. После этого инцидента ее уволили.

Сейчас она работает в одной из частных больниц в Баку. На данный момент Алиева уже провела несколько родов.

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