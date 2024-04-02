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Видео казахстанского гинеколога завирусилось в соцсетях

Соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 07:05 Фото: pixabay
Гинеколог из Талдыкоргана записала типичный рилс о своей работе, но ролик внезапно завирусился в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На видео от 18 марта врач традиционно рассказывает о своем профессиональном опыте и графике приема. Но такое, казалось бы типичное видео, набрало на сегодняшний день почти пять млн просмотров. Помимо этого, видео понравилось порядка 40 тыс. пользователей и набрало свыше 28 тыс. комментариев.

Весь секрет такой популярности ролика – в эффектной прическе главной героини. При этом в комментариях – отдельный мир золотых цитат.

"Ничего не слышал, что она говорит. Просто смотрел на челку", – комментарий, с которым солидарны 32 тыс. пользователей.Пользователь Instagram

После данного ролика публикаций на странице медицинского центра больше нет. Видимо, до сих пор привыкают к резко нахлынувшему вниманию пользователей.

Также видео студента духовной семинарии Алматы завирусились в соцсетях.

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Талдыкорган
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