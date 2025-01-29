На казахстанско-узбекской границе откроются два автомобильных пункта пропуска
Фото: gov.kz
С 5 февраля на казахстанско-узбекской границе начнут работать автомобильные пункты пропуска "Капланбек" и "Навои", сообщает Zakon.kz.
28 января состоялось их техническое открытие, передает телеканал "24 kz".
"Они построены по передовым международным стандартам и оснащены современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении контроля", – говорится в репортаже.
Пересечь границу физическим лицам можно:
- пешим порядком;
- на легковых машинах;
- на автобусах.
В последующем будет осуществляться пропуск грузового транспорта. Ожидается увеличение пропускной способности до 20 тыс. человек и 800 автомобилей в сутки.
В этот же день 28 января в самолете, который следовал из Ташкента в Нью-Йорк, родился ребенок.
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