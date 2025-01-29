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Мир

На казахстанско-узбекской границе откроются два автомобильных пункта пропуска

Пункт пропуска, пункты пропуска, граница, границы, граница с РК, границы с РК, граница с Казахстаном, граница с РК, казахстанская граница, казахстанские границы, фура на границе, фуры на границе, грузовая машина, грузовые машины, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 05:15 Фото: gov.kz
С 5 февраля на казахстанско-узбекской границе начнут работать автомобильные пункты пропуска "Капланбек" и "Навои", сообщает Zakon.kz.

28 января состоялось их техническое открытие, передает телеканал "24 kz".

"Они построены по передовым международным стандартам и оснащены современным технологическим оборудованием, применяемым при осуществлении контроля", – говорится в репортаже.

Пересечь границу физическим лицам можно:

  • пешим порядком;
  • на легковых машинах;
  • на автобусах.

В последующем будет осуществляться пропуск грузового транспорта. Ожидается увеличение пропускной способности до 20 тыс. человек и 800 автомобилей в сутки.

В этот же день 28 января в самолете, который следовал из Ташкента в Нью-Йорк, родился ребенок.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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