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Мир

Школьник в России едва не лишился зрения из-за тренда в соцсетях

ребенок едва не лишился зрения из-за тренда в соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 18:28 Фото: Telegram/Детский центр им. Рошаля
В Московской области врачи спасли зрение 16-летнему подростку с термохимическим ожогом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в детском центре имени Рошаля, пациент получил ожоги глаз, роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица, когда экспериментировал с бытовой химией. Со слов юноши, на опасные опыты его подтолкнули ролики в социальных сетях.

"Сразу после поступления врачи провели мальчику операцию. Под наркозом установили векорасширитель, обильно промыли и обработали место ожога антисептиком. Далее с помощью пинцета и тупфера удалили некротические ткани, поврежденные химическим веществом, а затем ввели аутоплазму. Операция длилась 30 минут и прошла успешно", – отметили в центре.
Фото: Telegram/Детский центр им. Рошаля

Отмечается, что в данное время с мальчиком все хорошо, он продолжает лечение аутоплазмой и антибактериальную, корнеопротектерную, противоотечную терапии, и готовится к выписке.

"К сожалению, это уже третий случай термохимического ожога у ребенка, повторившего этот тренд. Мы напоминаем об опасности экспериментов с химикатами и взрывчатыми веществами, которые могут привести к серьезным травмам. Немедленное обращение за медицинской помощью в таких случаях спасает жизнь и предотвращает осложнения. Не стоит доверять рекомендациям из соцсетей, так как их часто дают некомпетентные люди", – резюмировали медики.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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