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Мир

Прокурор запросил шесть лет для "Королевы марафонов" Елены Блиновской

Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для &quot;Королевы марафонов&quot; Елены Блиновской, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 19:51 Фото: wilimedia
Громкое дело в отношении российского блогера Елены Блиновской близится к концу. 13 февраля 2025 года на суде состоялись прения, обвинение для подсудимой запросило шесть лет колонии, сообщает Zakon.kz.

"Лента.ру" со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает, гособвинитель захотел запретить блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, заниматься бизнесом в течение пяти лет.

Также прокурор попросил суд назначить "Королеве марафонов" шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,5 млн рублей. Имущество Блиновской и ее супруга могут конфисковать по решению суда.

Блогер обвиняется по ст. 198 ("Уклонение физического лица от уплаты налогов"), 174.1 ("Легализация (отмывание) денежных средств") и 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК РФ. Сейчас ее долг перед государством составляет 587 млн рублей.

29 января 2025 года стало известно, что блогер Елена Блиновская подала жалобу на свое заключение под стражу.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

16 января 2025 года Блиновская признала вину в неуплате налогов.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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