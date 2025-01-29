Швеция планирует арендовать камеры в зарубежных тюрьмах
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Швеция изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях страны, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты Aftonbladet, об этом заявил шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер.
"Мы изучаем возможность аренды мест в тюрьмах со странами, которые были открыты для этого, но эти обсуждения еще продолжаются", – сказал он.
Министр не уточнил, в какие страны отправят шведских заключенных.
По отчету рабочей группы минюста, в шведском законодательстве нет препятствий для помещения осужденных в тюрьмы за рубежом. Это не будет касаться несовершеннолетних, лиц, осужденных за террористические преступления, а также тех, кому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Ранее депутат Мажилиса Каракат Абден на пленарном заседании палаты озвучила
информацию о том, сколько женщин отбывают наказание в тюрьмах Казахстана.
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