Швеция планирует арендовать камеры в зарубежных тюрьмах

Швеция изучает возможность аренды мест в тюрьмах за рубежом из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях страны, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Aftonbladet, об этом заявил шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Мы изучаем возможность аренды мест в тюрьмах со странами, которые были открыты для этого, но эти обсуждения еще продолжаются", – сказал он.

Министр не уточнил, в какие страны отправят шведских заключенных.

По отчету рабочей группы минюста, в шведском законодательстве нет препятствий для помещения осужденных в тюрьмы за рубежом. Это не будет касаться несовершеннолетних, лиц, осужденных за террористические преступления, а также тех, кому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее депутат Мажилиса Каракат Абден на пленарном заседании палаты озвучила информацию о том, сколько женщин отбывают наказание в тюрьмах Казахстана.

