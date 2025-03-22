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Мир

В Швеции планируют приравнять мух к домашним животным

муха, насекомые, муха на цветке, , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 12:14 Фото: pixabay
Государственное управление сельского хозяйства Швеции предложило запретить владельцам ящеров и лягушек кормить своих питомцев живыми фруктовыми мухами, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Svenska Dagbladet, такому предложению предшествовало исследование, согласно которому мухи испытывают страдания, когда их едят.

"В связи с этим авторы проекта выступают за то, чтобы наделить этих насекомых правами в соответствии со шведским Законом о защите животных. Помимо этого, предложение включает в себя запрет на купание домашних черепах и установку колес для бега в клетки хомяков", – отмечает издание.

Эксперты по содержанию животных негативно отнеслись к инициативе. Они считают, что новые правила являются абсурдом и существенно усложняют уход за домашними животными. Критики также отмечают, что законопроект основан не на практическом опыте с питомцами, а на поспешных выводах и сомнительных исследованиях.

Ранее в Швеции заявили о планах арендовать камеры в зарубежных тюрьмах. Такое решение в стране называют возможным из-за нехватки мест в исправительных учреждениях.

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Андрей Дюсупов
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