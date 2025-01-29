В Сирии назначили временного президента и распустили армию

Лидер новых властей Сирии Ахмед Аш-Шараа будет выполнять обязанности президента страны в течение переходного периода, сообщает Zakon.kz.

По информации Asharq Al-Awsat, об этом говорится в заявлении управления военных операций.

"Объявляем о вступлении в должность президента страны в переходный период Ахмеда аш-Шараа, который будет исполнять обязанности президента Сирии и представлять ее на международных форумах", – говорится в тексте.

Помимо этого, принято решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры.

"Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями, и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. Объявляем о формировании новой службы безопасности", – отмечается в заявлении.

Новые власти Сирии приняли решение отменить действие конституции, принятой в 2012 году, со всеми ее поправками.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии.

Ранее сообщалось, что в Сирии заявили о конце правления Башара Асада.

