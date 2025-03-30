Сирийский лидер объявил о формировании нового правительства

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства "созидания и перемен", сообщает Zakon.kz.

Выступая на торжественной церемонии в президентском дворце Каср аш-Шааб, сирийский лидер заверил, что в истории страны началась новая глава, передает Al Hadath.

Ахмед аш-Шараа пообещал построить сильное и стабильное государство и отметил, что не позволит коррупции проникнуть ни в какие государственные институты.

В состав правительства вошли 23 министра-технократа, среди них одна женщина, Хинд Кабват. Уточняется, что она возглавила министерство социальных дел и труда Сирии. Министр иностранных дел и глава минобороны переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани и Мурхаф Абу Касра сохранили свои должности в новом составе кабинета министров.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России Владимира Путина выдать экс-президента Башара Асада для суда.