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Наука и технологии

Магнитные бури могут продлиться до середины ноября

Магнитые бури, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 14:30 Фото: magnific
Жителей Земли ожидает период повышенной геомагнитной активности. Уже в ночь с 6 на 7 ноября планета вошла в поток быстрого солнечного ветра, исходящего от крупной корональной дыры на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание РИА Новости.

"В ночь с пятницы на субботу (с 6 на 7 ноября) планета попадет в поток быстрого солнечного ветра из наблюдающейся дыры, в котором будет находиться после этого не менее 5 суток (дыра, как уже сказано, одна из крупнейших), то есть до середины будущей недели", – говорится в Telegram-канале лаборатории.

При этом точный характер геомагнитных возмущений пока предсказать сложно. По словам специалистов, многое будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы.

"Далее все будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы, которые пока неизвестны. При некоторых вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при некоторых – лишь эпизодические возмущения", – отмечается в сообщении.

Ученые также уточнили, что наблюдаемая корональная дыра входит в число крупнейших в этом году. Ее поперечный размер составляет около миллиона километров.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали самые частые видения перед смертью.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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