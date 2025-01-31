Повар научил крысу готовить и сделал ее своим помощником
Фото: Instagram/nick.digiovanni
Профессиональный кулинар и блогер Ник ДиДжиованни научил грызуна готовить и теперь они вместе готовят блюда посетителям ресторана, сообщает Zakon.kz.
На дрессировку маленького подручного повару потребовался целый год. Зато он научил крысу готовить и превратил грызуна в настоящего Реми из "Рататуя".
Фото: Instagram/nick.digiovanni
Парень научил крысу:
- мыть лапки;
- выбирать нужные ингредиенты;
- пользоваться хитроумным механизмом, чтобы наливать масло;
- класть декоративную веточку на готовое блюдо.
Все остальные этапы готовки Ник, справедливости ради, оставил себе, а зверушка сидела у него на голове. Получившийся рататуй скормили ресторанному критику и тот не догадался, что еду готовила крыса. По некоторым сведениям, блюдо ему понравилось.
"Disney, почему вы еще не делаете ремейк с автором этого шедевра?" – обратились к известной киностудии Instagram-пользователи.
А вот забытой в самолете кошке пришлось совершить в грузовом отсеке три перелета в сутки.
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