#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.28
540.05
5.31
Мир

Повар научил крысу готовить и сделал ее своим помощником

Питание, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 08:35 Фото: Instagram/nick.digiovanni
Профессиональный кулинар и блогер Ник ДиДжиованни научил грызуна готовить и теперь они вместе готовят блюда посетителям ресторана, сообщает Zakon.kz.

На дрессировку маленького подручного повару потребовался целый год. Зато он научил крысу готовить и превратил грызуна в настоящего Реми из "Рататуя".

Фото: Instagram/nick.digiovanni

Парень научил крысу:

  • мыть лапки;
  • выбирать нужные ингредиенты;
  • пользоваться хитроумным механизмом, чтобы наливать масло;
  • класть декоративную веточку на готовое блюдо.

Все остальные этапы готовки Ник, справедливости ради, оставил себе, а зверушка сидела у него на голове. Получившийся рататуй скормили ресторанному критику и тот не догадался, что еду готовила крыса. По некоторым сведениям, блюдо ему понравилось.

"Disney, почему вы еще не делаете ремейк с автором этого шедевра?" – обратились к известной киностудии Instagram-пользователи.

А вот забытой в самолете кошке пришлось совершить в грузовом отсеке три перелета в сутки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Малайзии начались наводнения из-за сильных ливней
Мир
07:50, Сегодня
В Малайзии начались наводнения из-за сильных ливней
Режиссер клипов Тимати защитил Меланию Трамп
Мир
06:30, Сегодня
Режиссер клипов Тимати защитил Меланию Трамп
Королева Иордании поздравила с днем рождения своих мужчин
Мир
05:45, Сегодня
Королева Иордании поздравила с днем рождения своих мужчин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: