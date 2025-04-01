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Туризм

Японские рестораны закроют из-за крысы и таракана в еде

Рестораны Sukiya приостановят работу в Японии , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 07:20 Фото: Facebook/sukiya.hongkong
Японская ресторанная сеть Sukiya, управляющая почти двумя тысячами заведений по стране, временно закроет большую часть точек из-за инцидентов с обнаружением в еде насекомых и грызунов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 марта оповестила пресс-служба компании.

"С 31 марта по 4 апреля Sukiya приостановит работу всех ресторанов, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. В это время в заведениях проведут проверки с участием специалистов по дезинсекции", – говорится в сообщении.

Sukiya специализируется на гюдоне – популярном в Японии блюде из риса, тушеной говядины и лука. Сеть включает около 1 970 ресторанов внутри страны и более 600 заведений за ее пределами.

Ранее уже поступали жалобы от посетителей, которые находили в еде крысу и таракана.

Фото: scmp

Тем временем в городе Бирмингеме крысы уже достигли размеров кошек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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