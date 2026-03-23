Воздушное пространство одной из стран Ближнего Востока закрыли на неделю

Власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 29 марта. По словам источника в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока, в этом запрете существуют и исключения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, исключением могут стать полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, совершаемые в целях поиска и спасения и выполняемые по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

"Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени воскресенья, 29 марта", – сказал собеседник агентства.

До этого запрет на полеты действовал до утра 22 марта.

