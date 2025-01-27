Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась снимками с Мальдив, которые ей сделал муж
Новую публикацию пятая супруга 79-летнего артиста подписала лаконично: "Островные луки глазами любимого".
Одна из подписчиц отметила, что "тот, кто снимал – явно художник в душе" и к Брухуновой "неравнодушен!"
"На снимках, сделанных мужем, я всегда стройнее и эффектнее, чем у кого бы то ни было", – ответила ей Татьяна.
Другая фолловерша решила в лоб спросить: "Груди сделали что-ли? Супер!"
"Двух детей родила", – коротко и с юмором ответила Брухунова.
Большинство поклонников отметили, что у Татьяны красивая фигура, и что муж молодец:
- "Красиво. Фигура роскошная".
- "Шикарные фото! Умница и вы, и муж!"
- "Красивая, жизнерадостная и счастливая!"
- "До чего улыбка очаровательная, а ямочка".
- "Татьяна, как всегда, разнообразие образов".
- "Невероятно красивые луки и вы. Ну а как фоткает любимый – это восторг".
Снимками с Мальдив поделился и Евгений Петросян.
Отметим, что супруги редко делятся совместными фото.
20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.