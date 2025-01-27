Пятая жена Евгения Петросяна похвасталась снимками с Мальдив, которые ей сделал муж

35-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова продолжает радовать поклонников фотографиями со сказочных Мальдивских островов. 27 января 2025 года она опубликовала серию снимков, которые ей сделал муж – юморист Евгений Петросян, сообщает Zakon.kz.

Новую публикацию пятая супруга 79-летнего артиста подписала лаконично: "Островные луки глазами любимого".

Одна из подписчиц отметила, что "тот, кто снимал – явно художник в душе" и к Брухуновой "неравнодушен!"

"На снимках, сделанных мужем, я всегда стройнее и эффектнее, чем у кого бы то ни было", – ответила ей Татьяна.

Другая фолловерша решила в лоб спросить: "Груди сделали что-ли? Супер!"

"Двух детей родила", – коротко и с юмором ответила Брухунова.

Большинство поклонников отметили, что у Татьяны красивая фигура, и что муж молодец:

"Красиво. Фигура роскошная".

"Шикарные фото! Умница и вы, и муж!"

"Красивая, жизнерадостная и счастливая!"

"До чего улыбка очаровательная, а ямочка".

"Татьяна, как всегда, разнообразие образов".

"Невероятно красивые луки и вы. Ну а как фоткает любимый – это восторг".

Снимками с Мальдив поделился и Евгений Петросян.

Отметим, что супруги редко делятся совместными фото.

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20 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала фото и видео с Мальдивских островов, куда отправилась на отдых. Позднее Евгений Петросян покинул Россию вслед за молодой женой.