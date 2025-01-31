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События

Как медведица Пурга ищет и рвет "добычу", показали в зоопарке Алматы

Алматинский зоопарк, белая медведица, Пурга, еда, развлечения, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 15:59 Фото: зоопарк Алматы
Алматинский зоопарк продолжает рассказывать казахстанцам о буднях их питомцев, сообщает Zakon.kz.

В этот раз показали, как делают игрушку для белой медведицы Пурги и как она потом с ней играет.

"Сегодня для Пурги делаем ее любимую игрушку – это джутовый мешок, наполненный сеном, пахучими веществами и вкусным угощением (сырая курица, красная рыба и отварная говядина). Задачи, которые ей нужно решить, – найти мешок, достать его и добыть из него вкусности. Посмотрите, как Пурга азартно реагирует на мешок, воспринимая его, как добычу. Пытается поймать, разорвать его и получить свое угощение", – описали кадры в зоопарке.

Не так давно в зоопарке показали, как тигры отреагировали на появление в вольере хвойных деревьев. Рассказывали в алматинском зверинце и про двух выдр Тимона и Пумбу.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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