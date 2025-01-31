Спутники показали, что Китай строит объект в 10 раз больше Пентагона

Представители американской разведки сообщили изданию Financial Times, что в Китае началось строительство военного командного центра, который будет в 10 раз больше Пентагона, сообщает Zakon.kz.

Новый спутниковый снимок, опубликованный компанией Planet Labs, в подтверждение слов военных демонстрирует строительную площадку площадью более шести квадратных километров с глубокими ямами для бункеров.

Фото: Planet Labs

Она располагается к юго-западу от Пекина. По данным СМИ, строительство "китайского Пентагона" началось в середине 2024 года.

Ранее стало известно, что солдаты танковой дивизии погибли на тренировке в США.

