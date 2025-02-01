Взрыв произошел на спиртзаводе в Новосибирской области
Фото: ВКонтакте/Инцидент Новосибирск
В ночь на 1 февраля на куйбышевском спиртзаводе АО "Ерофеев" в Новосибирской области произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.
Как пишет НГС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, в одном из цехов случилась разгерметизация емкости и произошел хлопок.
"Около полуночи в одном из цехов произошла разгерметизация емкости сушки сухой барды без последующего горения. В результате удара взрывной волны произошло обрушение части стены из сэндвич-панели. Несущие конструкции цеха не повреждены", – заявили в ведомстве.
Уточняется, что во время происшествия никто не пострадал. Помощь пожарных и спасателей не потребовалась.
Согласно данным сайта предприятия, компания "Ерофеев" не только один из самых крупных производителей спирта в регионе, но и одно из старейших предприятий отрасли. Основанный в 1867 году купцом первой гильдии Венедиктом Ерофеевым, завод изначально выпускал столовое вино на розлив.
Ранее пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае.
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