Отпуск закончился: пятая жена Евгения Петросяна вновь поразила поклонников своими образами

Снимками она поделилась в Instagram, подписав пост, что таким образом завершает двухнедельный отпуск.

Между тем, подписчики пятой жены Петросяна восхитились ее красотой и чувством стиля:

– Татьяна, вы божественны! Удивительное сочетание ума и красоты. Тонкое чувство стиля, вкуса, все так изысканно и красиво с любовью.

– Любуюсь вами! Как прекрасно, когда в человеке сочетается и красота, и интеллект!

– Женственность, красота, позитив!

– Не вещи определяют человека, умение их носить.