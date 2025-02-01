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Мир

Отпуск закончился: пятая жена Евгения Петросяна вновь поразила поклонников своими образами

Татьяна Брухунова вновь порадовала поклонников серией снимков с отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 01:53 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя Татьяна Брухунова, супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна, показала фигуру в разных купальниках во время семейного отдыха на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram, подписав пост, что таким образом завершает двухнедельный отпуск.

Между тем, подписчики пятой жены Петросяна восхитились ее красотой и чувством стиля:

– Татьяна, вы божественны! Удивительное сочетание ума и красоты. Тонкое чувство стиля, вкуса, все так изысканно и красиво с любовью.

– Любуюсь вами! Как прекрасно, когда в человеке сочетается и красота, и интеллект!

– Женственность, красота, позитив!

– Не вещи определяют человека, умение их носить.

Ранее сообщалось, что Брухунова опубликовала редкое семейное фото с отдыха на Мальдивах вместе с Евгением Петросяном.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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