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Мир

В США арестовали рыбака, решившего отомстить акуле

Дайвер, акула, океан, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 05:24 Фото: pexels
Рыбак из Флориды, который с ножом напал на акулу, был арестован в США после анонимного доноса, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, 26-летнему Зейну Гарретту было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах после того, как 22 мая он нанес несколько ударов ножом бычьей акуле. Видео этого инцидента появилось в интернете.

Один из американцев увидел ролик и донес о нем в Комиссию по охране дикой природы Флориды, сославшись на "проблемы безопасности". Зейн утверждает, что прибег к типичному методу, используемому рыбаками для защиты улова. По его словам, удар ножом должен был отпугнуть других акул.

Позже он признался, что нанес акуле несколько ножевых ранений в качестве "акта мести", потому что хищник "украл его рыбу и постоянно мешал". При этом Гарретт сказал, что это животное "невозможно убить одним ударом ножа в голову". По его словам, ранее он убивал "гораздо больше" акул с помощью огнестрельного оружия.

Ранее ученые рассказали, почему белых акул не содержат в аквариумах.

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Аксинья Титова
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