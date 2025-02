Три человека пострадали во время взрыва на нефтезаводе в Калифорнии

Инцидент произошел в городе Мартинес на Shell Avenue, пишет The Mercury News. По информации издания, причиной стала утечка углеводородов.

Трое сотрудников предприятия получили легкие травмы, всех работников НПЗ эвакуировали. Власти перекрыли улицу, где произошел инцидент, для всего движения. Объявлен второй уровень химической опасности.

🚨#BREAKING: Emergency crews declared a level 2 hazmats situation after a massive fire has broken out at the Martinez refinery plant



📌#ContraCosta | #California



Numerous emergency crews are currently on the scene in Contra Costa County, California, after a massive fire broke… pic.twitter.com/ep01rzqtgb