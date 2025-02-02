Илон Маск назвал агентство США по международному развитию "преступной организацией"
Фото: wikipedia.org
Американский миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть", сообщает Zakon.kz.
Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (Бывшая Twitter).
"USAID – преступная организация. Пора ей умереть", – написал Маск.
В отдельной публикации в соцсети он отметил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
USAID is a criminal organization https://t.co/FY7P52XTYC— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025
Ранее Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам.
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