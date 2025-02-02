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Мир

Илон Маск назвал агентство США по международному развитию "преступной организацией"

Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию преступной организацией, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 23:39 Фото: wikipedia.org
Американский миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть", сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (Бывшая Twitter).

"USAID – преступная организация. Пора ей умереть", – написал Маск.

В отдельной публикации в соцсети он отметил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

Ранее Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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