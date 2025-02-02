Илон Маск назвал агентство США по международному развитию "преступной организацией"

Американский миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть", сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (Бывшая Twitter).

"USAID – преступная организация. Пора ей умереть", – написал Маск.

В отдельной публикации в соцсети он отметил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

USAID is a criminal organization https://t.co/FY7P52XTYC — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

Ранее Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам.