Продажа почки за 6 млн тенге привела к краху семьи: женщина сбежала с любовником
Стоит отметить, что муж долгое время не соглашался на столь странное предложение. Но после уговоров все же решил, что может пойти на такой шаг ради инвестиций.
Так как в Индии продажа человеческих органов незаконна уже более трех десятилетий, мужчина потратил год на поиски покупателя на черном рынке. В это время его супруга через Facebook завела интрижку.
В результате, пишет Oddity Central, после болезненной операции мужчина остался без супруги и денег.
Разгневанный мужчина обратился в полицию. Кроме того, он с 10-летней дочерью разыскал любовников. Несмотря на мольбы мужа и дочери, сбежавшая отказалась вернуться и заявила о намерении подать на развод.
Теперь стражи порядка выясняют, был ли в действиях женщины изначальный умысел на мошенничество или все случилось спонтанно.
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