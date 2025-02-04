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Мир

Продажа почки за 6 млн тенге привела к краху семьи: женщина сбежала с любовником

женщина сбежала с любовником, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:53 Фото: pexels
Жительница Калькутты уговорила своего мужа продать почку на черном рынке за 1 млн рупий (почти 6 млн тенге). По ее словам, это было необходимо для образования и свадьбы их дочери. Но, как оказалось в итоге, жена позаботилась лишь о своем будущем, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что муж долгое время не соглашался на столь странное предложение. Но после уговоров все же решил, что может пойти на такой шаг ради инвестиций.

Так как в Индии продажа человеческих органов незаконна уже более трех десятилетий, мужчина потратил год на поиски покупателя на черном рынке. В это время его супруга через Facebook завела интрижку.

В результате, пишет Oddity Central, после болезненной операции мужчина остался без супруги и денег.

Разгневанный мужчина обратился в полицию. Кроме того, он с 10-летней дочерью разыскал любовников. Несмотря на мольбы мужа и дочери, сбежавшая отказалась вернуться и заявила о намерении подать на развод.

Теперь стражи порядка выясняют, был ли в действиях женщины изначальный умысел на мошенничество или все случилось спонтанно.

Ранее мы сообщали, что археологические раскопки в Хорватии привлекли внимание исследователей благодаря необычному "вампирскому" захоронению. Оно показало популярность верований такого рода в странах Восточной Европы периода Средневековья.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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