За проведение собачьих боев американца осудили почти на 500 лет

Суд американского штата Джорджия приговорил организатора собачьих боев к рекордно большому сроку – 475 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NBC news, 57-летний обвиняемый свою вину отрицает.

Предполагается, что он покалечил не менее 107 собак. Большинство животных были питбулями или метисами.

"Это самый долгий тюремный срок по обвинениям, связанным с собачьими боями", – говорится в письме прокурора Джорджии по делам о преступлениях против животных Джессики Рок.

В конце осени 2022 года правоохранительные органы обнаружили и конфисковали истощенных животных, которые страдали от недостатка пищи и питья.

Отмечается, что в подвальном помещении жилого здания содержалась группа собак в антисанитарных условиях без должного ухода. Преступник намеренно размещал животных на коротком расстоянии друг от друга, удерживая их тяжелыми цепями для провоцирования агрессивного поведения.

Ранее сообщалось, что спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке.