Сотрудники ФБР из отдела по изучению НЛО опасаются массовых увольнений
Как пишет газета Politico, в бюро опасаются массовых увольнений.
"Агенты ФБР, входящие в секретную группу, расследующую всплеск "неопознанных аномальных явлений", как правительство называет НЛО, обеспокоены тем, что могут потерять работу в результате возможной чистки бюро", – говорится в материале.
Как уточняется, сотрудников ФБР попросили заполнить анкету об их работе по делу о штурме Капитолия. Некоторые агенты теперь опасаются увольнений по инициативе команды президента США Дональда Трампа.
6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.
Отметим, что в конце января 2025 года полицейский застрелил помилованного Трампом американца. Президент США помиловал мужчину за правонарушение, связанное с беспорядками в Капитолии США в 2021 году.