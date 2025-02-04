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Мир

Сотрудники ФБР из отдела по изучению НЛО опасаются массовых увольнений

сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО могут уволить, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 19:52 Фото: pixabay
Некоторые сотрудники американского Федерального бюро расследований (ФБР), которые занимались делом о штурме Капитолия в 2021 году, также числились в некоем отделе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Politico, в бюро опасаются массовых увольнений.

"Агенты ФБР, входящие в секретную группу, расследующую всплеск "неопознанных аномальных явлений", как правительство называет НЛО, обеспокоены тем, что могут потерять работу в результате возможной чистки бюро", – говорится в материале.

Как уточняется, сотрудников ФБР попросили заполнить анкету об их работе по делу о штурме Капитолия. Некоторые агенты теперь опасаются увольнений по инициативе команды президента США Дональда Трампа.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Отметим, что в конце января 2025 года полицейский застрелил помилованного Трампом американца. Президент США помиловал мужчину за правонарушение, связанное с беспорядками в Капитолии США в 2021 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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