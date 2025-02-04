Президент ЮАР ответил на обвинения Илона Маска в геноциде белого населения

Американский миллиардер Илон Маск обвинил руководство Южно-Африканской Республики (ЮАР) в геноциде белого населения. Президент страны Сирил Рамафоса отрицает это обвинение, сообщает Zakon.kz.

Свой он выложил на странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации – это не инструмент конфискации, а предусмотренный Конституцией юридический процесс, который обеспечивает доступ общественности к земле на равноправной основе в соответствии с положениями Конституции", – сказал глава государства.

По его словам, в Южной Африке, как и в Соединенных Штатах Америки и других странах, "всегда существовали законы об экспроприации, которые обеспечивали баланс между необходимостью общественного использования земли и защитой прав владельцев собственности".

"Мы с нетерпением ждем взаимодействия с администрацией Трампа по нашей политике земельной реформы и вопросам двустороннего интереса. Мы уверены, что в результате этих взаимодействий мы достигнем лучшего и общего понимания этих вопросов. США остаются ключевым стратегическим политическим и торговым партнером для Южной Африки. За исключением помощи PEPFAR, которая составляет 17% программы ВИЧ/СПИД в Южной Африке, нет другого финансирования, которое Южная Африка получает от Соединенных Штатов", – резюмировал Сирил Рамафоса.

Уроженец ЮАР Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является "открыто расистским".

South Africa is a constitutional democracy that is deeply rooted in the rule of law, justice and equality. The South African government has not confiscated any land.



The recently adopted Expropriation Act is not a confiscation instrument, but a constitutionally mandated legal… — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) February 3, 2025

Ранее Маск назвал агентство США по международному развитию "преступной организацией".