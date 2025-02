Президент ЮАР ответил на обвинения Илона Маска в геноциде белого населения

Свой он выложил на странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

По его словам, в Южной Африке, как и в Соединенных Штатах Америки и других странах, "всегда существовали законы об экспроприации, которые обеспечивали баланс между необходимостью общественного использования земли и защитой прав владельцев собственности".

Уроженец ЮАР Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является "открыто расистским".

South Africa is a constitutional democracy that is deeply rooted in the rule of law, justice and equality. The South African government has not confiscated any land.



The recently adopted Expropriation Act is not a confiscation instrument, but a constitutionally mandated legal…