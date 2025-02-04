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Мир

Президент ЮАР ответил на обвинения Илона Маска в геноциде белого населения

Сирил Рамафос ответил на обвинения Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 00:53 Фото: wikipedia
Американский миллиардер Илон Маск обвинил руководство Южно-Африканской Республики (ЮАР) в геноциде белого населения. Президент страны Сирил Рамафоса отрицает это обвинение, сообщает Zakon.kz.

Свой он выложил на странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Правительство ЮАР не конфисковывало никаких земель. Недавно принятый Закон об экспроприации – это не инструмент конфискации, а предусмотренный Конституцией юридический процесс, который обеспечивает доступ общественности к земле на равноправной основе в соответствии с положениями Конституции", – сказал глава государства.

По его словам, в Южной Африке, как и в Соединенных Штатах Америки и других странах, "всегда существовали законы об экспроприации, которые обеспечивали баланс между необходимостью общественного использования земли и защитой прав владельцев собственности".

"Мы с нетерпением ждем взаимодействия с администрацией Трампа по нашей политике земельной реформы и вопросам двустороннего интереса. Мы уверены, что в результате этих взаимодействий мы достигнем лучшего и общего понимания этих вопросов. США остаются ключевым стратегическим политическим и торговым партнером для Южной Африки. За исключением помощи PEPFAR, которая составляет 17% программы ВИЧ/СПИД в Южной Африке, нет другого финансирования, которое Южная Африка получает от Соединенных Штатов", – резюмировал Сирил Рамафоса.

Уроженец ЮАР Маск обвинил власти страны в геноциде белых после принятия закона об экспроприации земель. По мнению бизнесмена, этот закон является "открыто расистским".

Ранее Маск назвал агентство США по международному развитию "преступной организацией".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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