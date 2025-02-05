#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Мир

Бассейн, вертолетная площадка: как выглядит самый длинный автомобиль в мире

Американская мечта, лимузин, самый длинный автомобиль в мире, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:56 Фото: guinnessworldrecords.com
Названный "Американская мечта" автомобиль впервые был собран в Бербанке, штат Калифорния, в 1986 году знаменитым дизайнером Джеем Эрбергом и имел длину 18,28 метра. В 2022 году его сделали длиннее – 30,54 метра, сообщает Zakon.kz.

Не так давно суперавто отреставрировали и оно снова попало во внимание "Книги рекордов Гиннесса".

Для сравнения: большинство стандартных автомобилей имеют длину 3,6-4,2 метра. У супер-лимузина 26 колес и пара двигателей V8 спереди и сзади.

Супер-лимузин основан на Cadillac Eldorado 1976 года выпуска. Он может управляться с обеих сторон. Автомобиль был построен из двух секций, соединенных посередине шарниром для прохождения крутых поворотов.

Лимузин "Американская мечта", вмещающий более 75 человек, включает в себя удобства, достойные короля: большую водяную кровать, бассейн с трамплином для прыжков в воду, джакузи, ванну, поле для мини-гольфа, вертолетную площадку. Он также оснащен несколькими телевизорами, холодильником и телефоном.

"Вертолетная площадка закреплена на транспортном средстве стальными кронштейнами снизу и может выдерживать вес до пяти тысяч фунтов", – рассказал Майкл Мэннинг, который участвовал в реставрации "Американской мечты".

Мэннингу и его команде потребовалось немало усилий, чтобы вернуть "Американской мечте" былую славу, которая после долгих лет заброшенного хранения на складе в Нью-Джерси пришла в плачевное состояние.

В 1986 году супер-лимузин впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это был один из самых уникальных автомобилей, его часто брали напрокат для съемок в кино. Затем он постепенно утратил внимание. И легендарный автомобиль долгие годы оставался забытым. Со временем он начал ржаветь.

И вот Autoseum, технический учебный музей, принадлежащий Майклу Мэннингу, забрал лимузин для реставрации. Причем машину, находившуюся в плачевном состоянии, всю в граффити, он купил на eBay.

На реализацию проекта по реставрации в общей сложности ушло 250 тысяч долларов и три года.

Владелец авто отмечает, что оно больше не будет стоять на складе, но и не обязательно будет ездить.

"Вы действительно не могли бы использовать его в дороге, потому что он слишком длинный. Он был создан для демонстрации", – сказал Мэннинг.

Сейчас лимузин выставлен в автомобильном музее Dezerland Park Orlando в Орландо, штат Флорида.

Ранее Zakon.kz писал о турецком мороженщике из Орду Джелале Караарслане, который стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, приготовив 1301 вид мороженого.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Мать убила 14-летнего сына за то, что он не помогал ей по дому
Мир
08:40, Сегодня
Мать убила 14-летнего сына за то, что он не помогал ей по дому
"Утиные" истории: Дональда Трампа-младшего обвиняют в браконьерстве
Мир
07:59, Сегодня
"Утиные" истории: Дональда Трампа-младшего обвиняют в браконьерстве
Правительство Шотландии подозревают в планах запретить кошек
Мир
07:22, Сегодня
Правительство Шотландии подозревают в планах запретить кошек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: