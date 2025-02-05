Бассейн, вертолетная площадка: как выглядит самый длинный автомобиль в мире
Не так давно суперавто отреставрировали и оно снова попало во внимание "Книги рекордов Гиннесса".
Для сравнения: большинство стандартных автомобилей имеют длину 3,6-4,2 метра. У супер-лимузина 26 колес и пара двигателей V8 спереди и сзади.
Супер-лимузин основан на Cadillac Eldorado 1976 года выпуска. Он может управляться с обеих сторон. Автомобиль был построен из двух секций, соединенных посередине шарниром для прохождения крутых поворотов.
Лимузин "Американская мечта", вмещающий более 75 человек, включает в себя удобства, достойные короля: большую водяную кровать, бассейн с трамплином для прыжков в воду, джакузи, ванну, поле для мини-гольфа, вертолетную площадку. Он также оснащен несколькими телевизорами, холодильником и телефоном.
"Вертолетная площадка закреплена на транспортном средстве стальными кронштейнами снизу и может выдерживать вес до пяти тысяч фунтов", – рассказал Майкл Мэннинг, который участвовал в реставрации "Американской мечты".
Мэннингу и его команде потребовалось немало усилий, чтобы вернуть "Американской мечте" былую славу, которая после долгих лет заброшенного хранения на складе в Нью-Джерси пришла в плачевное состояние.
В 1986 году супер-лимузин впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это был один из самых уникальных автомобилей, его часто брали напрокат для съемок в кино. Затем он постепенно утратил внимание. И легендарный автомобиль долгие годы оставался забытым. Со временем он начал ржаветь.
И вот Autoseum, технический учебный музей, принадлежащий Майклу Мэннингу, забрал лимузин для реставрации. Причем машину, находившуюся в плачевном состоянии, всю в граффити, он купил на eBay.
На реализацию проекта по реставрации в общей сложности ушло 250 тысяч долларов и три года.
Владелец авто отмечает, что оно больше не будет стоять на складе, но и не обязательно будет ездить.
"Вы действительно не могли бы использовать его в дороге, потому что он слишком длинный. Он был создан для демонстрации", – сказал Мэннинг.
Сейчас лимузин выставлен в автомобильном музее Dezerland Park Orlando в Орландо, штат Флорида.
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