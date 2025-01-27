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Мир

Мороженщик из Турции вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 08:38 Фото: haber7
Турецкий мороженщик из Орду Джелал Караарслан стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, сообщает Zakon.kz.

Он и его команда из 11 человек побили мировой рекорд, приготовив 1301 вид мороженого, включая анчоусы и другие сорта рыбы, передает Haber 7. Мороженое, которое готовили в течение 18 дней, выставили на 125-метровом столе, построенном на снегу.

Фото: haber7

Судья и представитель Книги рекордов Гиннеса в Турции Шейда Субаши Джемичи и ее команда провели необходимые проверки и дегустацию всех видов мороженого. Молочный продукт включал в основном местные продукты. В их числе: капуста, анчоусы и другие сорта рыбы, а также различные фрукты.

Фото: haber7

Со слов мороженщика, он был рад установить рекорд именно в своей стране.

"Мы, команда из 11 человек, действительно за последние 18 дней уехали в лагерь и закрыли все свои магазины. Ради этого мы работали день и ночь", – сказал рекордсмен.
Фото: haber7

После установления рекорда мороженое раздали всем зрителям.

Недавно в Книгу рекордов Гиннесса вошли известный фотограф и девушка-дайвер с фотосессией на глубине 50 метров, а также британская учительница, которая пробежала марафон в костюме медведя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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