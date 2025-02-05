Илон Маск назвал себя "технической поддержкой Белого дома"

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавивший ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), обновил статус в своем аккаунте в соцсети X, назвав себя "технической поддержкой Белого дома", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, изменение статуса произошло на фоне критики Маска со стороны ряда американских чиновников и общественных деятелей.

По данным издания, недовольство связано с решением DOGE закрыть несколько государственных программ и учреждений.

Ранее Илон Маск подал в суд на LEGO и Nestlе.