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Мир

Илон Маск назвал себя "технической поддержкой Белого дома"

Илон Маск назвал себя &quot;технической поддержкой Белого дома&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 20:52 Фото: flickr
Американский бизнесмен Илон Маск, возглавивший ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), обновил статус в своем аккаунте в соцсети X, назвав себя "технической поддержкой Белого дома", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, изменение статуса произошло на фоне критики Маска со стороны ряда американских чиновников и общественных деятелей.

По данным издания, недовольство связано с решением DOGE закрыть несколько государственных программ и учреждений.

Ранее Илон Маск подал в суд на LEGO и Nestlе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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