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Мир

Женщина с двумя любовниками убила мужа и выдала за несчастный случай

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 04:41 Фото: pexels
В Индии 25-летнюю местную жительницу подозревают в организации убийства собственного мужа, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of India, сообщники задушили мужчину веревкой, а тело сбросили в пруд, чтобы выдать преступление за несчастный случай. Трагедия произошла в деревне Ханмаджипет, погибшим оказался 26-летний Гуммади Каширам.

Изначально родные погибшего поверили в версию о несчастном случае. Однако полиция обнаружила следы травм на шее. В ходе расследования выяснилось, что жена Гуммади Каширама состояла в отношениях, предположительно, с двумя мужчинами. Когда об этом стало известно, троица решила избавиться от мужчины.

Как считает полиция, мужчину напоили и отвезли к дамбе, где совершили преступление. Любовники женщины уже признались в убийстве, она же пока хранит молчание. Все трое арестованы и ожидают суда.

Другой случай в Индии связан с 22-летним инженером. Он инсценировал собственное похищение, используя изображения и видео, созданные искусственным интеллектом. Парень отправлял родственникам фальшивые кадры, на которых якобы находился в плену и больнице, требуя деньги за свое освобождение.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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