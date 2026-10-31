Женщина с двумя любовниками убила мужа и выдала за несчастный случай

В Индии 25-летнюю местную жительницу подозревают в организации убийства собственного мужа, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times of India, сообщники задушили мужчину веревкой, а тело сбросили в пруд, чтобы выдать преступление за несчастный случай. Трагедия произошла в деревне Ханмаджипет, погибшим оказался 26-летний Гуммади Каширам.

Изначально родные погибшего поверили в версию о несчастном случае. Однако полиция обнаружила следы травм на шее. В ходе расследования выяснилось, что жена Гуммади Каширама состояла в отношениях, предположительно, с двумя мужчинами. Когда об этом стало известно, троица решила избавиться от мужчины.

Как считает полиция, мужчину напоили и отвезли к дамбе, где совершили преступление. Любовники женщины уже признались в убийстве, она же пока хранит молчание. Все трое арестованы и ожидают суда.

Другой случай в Индии связан с 22-летним инженером. Он инсценировал собственное похищение, используя изображения и видео, созданные искусственным интеллектом. Парень отправлял родственникам фальшивые кадры, на которых якобы находился в плену и больнице, требуя деньги за свое освобождение.