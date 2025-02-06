В Турции вор три дня прятался в вентиляционной шахте торгового центра

В Адане похититель драгоценностей три дня прятался от полицейских в вентиляционной шахте торгового центра в центральном районе Юрегир, сообщает Zakon.kz.

Мужчина ограбил ювелирный магазин на 3 кг золота, прихватив еще 100 тыс. турецких лир, передает CNN Turk. Когда сработала сигнализация, он решил спрятаться в вентиляционной шахте. Правоохранительные органы не смогли найти вора, так он просидел три дня. При этом покупатели утверждали, что слышат какие-то звуки, доносящиеся сверху.

Фото: cnnturk

Только когда полностью перекрыли здание и снесли часть потолка, его удалось обнаружить. Мужчина попытался сбежать от полиции, но был задержан.

Фото: cnnturk

Помимо поимки преступников, турецкие полицейские осуществляют проверки отелей. Как показывает практика, многие отели работают с нарушениями, поэтому их приходится закрывать. Это в свою очередь затрудняет начало туристического сезона в стране.