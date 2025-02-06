Редкое фото лидера "Руки Вверх!" Сергея Жукова с четырьмя детьми обсуждают в Сети

Супруга Сергея Жукова, экс-солистка группы "Сливки" Регина Бурд, показала поклонникам снимок певца с их четырьмя детьми, сообщает Zakon.kz.

Снимок она опубликовала в Instagram. Отметим, что на фотографии звездная пара не стала скрывать лица своего младшего ребенка, которому недавно исполнился год.

Эван родился 7 декабря 2023 года. Супруги также воспитывают 16-летнюю Нику, 14-летнего Энджела и 10-летнего Мирона.

"Наша песня не самая громкая. Не самая песня известная. Как любовь твоя она робкая, как любовь моя она честная", – подписала пост Бурд.

Подписчики артистки восхитились семейным снимком:

– А мне мой будущий муж первый раз пел серенаду! Песню "Девчонка" "Руки Вверх!" Вот, покорил спел! Это было так трогательно и мило. Я сразу поняла, это мой мужчина от Бога! – Вы прекрасные. Какие же вы добряшечки. – Прекрасная семья! – Какие нежные и красивые!

Жуков и Бурд познакомились во время совместных гастролей в Ереване. Исполнитель говорил, что сразу обратил внимание на девушку, поскольку она вела себя очень скромно. Артистка тогда отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек, не разрешила проводить ее до дома и не оставила номер телефона. Но Жуков нашел способ, как расположить к себе певицу, и добился первого поцелуя от нее через 10 месяцев ухаживаний. Экс-участница "Сливок" признавалась, что не спешила вступать в серьезные отношения с популярным артистом, за плечами которого развод и ребенок.

В первом браке с Еленой Добындо у лидера "Руки Вверх!" появилась дочь Александра. Девушка давно живет в США и помогает детям с особенностями в развитии.

Ранее солист группы "Руки Вверх!" раскрыл секрет семейного счастья.

