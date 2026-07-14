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События

Обиделась и тайно сняла квартиру: в Казахстане неделю искали мать с четырьмя детьми

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 16:41 Фото: pexels
В полицию Туркестанской области за помощью обратился житель Отырарского района. Он заявил, что его супруга вместе с четырьмя детьми неделю назад ушла из дома и перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

По данному факту были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Так как с пропавшей женщиной находились четверо малолетних детей в возрасте 6, 5 и 3 лет, а также 10-месячный ребенок.

Известно, что полицейские выставили контрольные посты на въездах и выездах из района, проверяли автотранспорт. Также были направлены ориентировки в соседние области и усилены поисковые мероприятия.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, проводился непрерывно.

"В результате женщину с детьми обнаружили во время поездки на такси и доставили в отдел полиции".Пресс-служба ДП Туркестанской области

При проверке установлено, что после бытового конфликта с супругом женщина, обидевшись, забрала детей и документы и уехала в Шымкент.

Также выяснилось, что она арендовала квартиру и никому не сообщила о своем местонахождении.

"Сотрудники полиции пригласили близких родственников и провели профилактическую беседу. Члены семьи примирились и благополучно вернулись домой". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Чуть ранее мы рассказывали, что поездка без разрешения отца обошлась молодому казахстанцу в 1,3 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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