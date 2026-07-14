Обиделась и тайно сняла квартиру: в Казахстане неделю искали мать с четырьмя детьми
По данному факту были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия.
Так как с пропавшей женщиной находились четверо малолетних детей в возрасте 6, 5 и 3 лет, а также 10-месячный ребенок.
Известно, что полицейские выставили контрольные посты на въездах и выездах из района, проверяли автотранспорт. Также были направлены ориентировки в соседние области и усилены поисковые мероприятия.
Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших, проводился непрерывно.
"В результате женщину с детьми обнаружили во время поездки на такси и доставили в отдел полиции".Пресс-служба ДП Туркестанской области
При проверке установлено, что после бытового конфликта с супругом женщина, обидевшись, забрала детей и документы и уехала в Шымкент.
Также выяснилось, что она арендовала квартиру и никому не сообщила о своем местонахождении.
"Сотрудники полиции пригласили близких родственников и провели профилактическую беседу. Члены семьи примирились и благополучно вернулись домой". Пресс-служба ДП Туркестанской области
Чуть ранее мы рассказывали, что поездка без разрешения отца обошлась молодому казахстанцу в 1,3 млн тенге.