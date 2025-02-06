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Мир

Легкомоторный самолет разбился недалеко от подмосковного аэропорта

авиарушение в Подмосковье, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 20:28 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РФ заявила о падении легкомоторного самолета в нескольких километрах от подмосковного аэропорта Мячково. На борту находились два человека, спасти их не удалось, сообщает Zakon.kz.

На месте крушения работают 26 человек и восемь единиц техники. На место происшествия также выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

"Вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолет", – говорится в сообщении.

Российские СМИ пишут, что борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были курсант и пилот-инструктор. В 15:10 по времени Астаны экипаж перестал выходить на связь. Случившееся подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Он сообщил, что увидел горящий борт.

Ранее сообщалось, что частный самолет потерпел крушение в Швейцарии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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