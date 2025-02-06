Топ-10 самых глубоких озер мира

В мире насчитывается около 304 млн озер. Они отличаются не только причинами возникновения, но и глубиной, которая может сильно варьироваться от нескольких метров до полутора километров, сообщает Zakon.kz.

Так, тектонические озера образуются в местах изменений земной коры (в трещинах, разломах), вулканические появляются в кратерах потухших вулканов, ледниковые – в результате таяния ледников, а вторичные формируются на месте заросших озер.

Специалисты издания РБК Life составили подборку и рассказали про десять самых глубоких озер в мире.

10. Матано

Матано (глубина 590 м) тектоническое пресноводное озеро в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Оно было названо в честь рыбацкой деревни, расположенной неподалеку. В переводе "матано" означает "источник".

Фото: pexels

По разным версиям, возраст озера насчитывает от 1 до 4 млн лет. Матано впервые стало объектом археологических исследований в 1998 году. Туристам добраться до озера, изолированного густым лесом, довольно трудно. Среди вариантов – перелет из ближайшего крупного города, двенадцатичасовая поездка на автобусе или путешествие на автомобиле.

9. Крейтер

Озеро Крейтер (глубина 595 м) находится в Национальном парке Южного Орегона, среди Каскадных гор. Оно расположено внутри вулканического бассейна и образовалось около 7,5 тыс. лет назад после обрушения горы Мазама. Кламаты (коренное население штата Орегон) считают озеро и его окрестности священными.

Фото: wikimedia

Это бессточное озеро, оно не имеет выходов к другим водоемам. Вода в нем полностью обновляется каждые 250 лет за счет дождей и снегопадов. Поэтому Крейтер считается одним из самых чистых озер в США.

8. Большое Невольничье

Большое Невольничье озеро (глубина 614 м) получило свое название благодаря индейскому народу слэйви (slavey), проживавшему в этом регионе. На английский язык оно было ошибочно интерпретировано как slave (раб/невольник).

Фото: pexels

Возраст озера назвать затруднительно, однако известно, что этот район населяли палеоиндейцы 8 тыс. лет назад. Район озера считается одним из лучших мест в Канаде, где можно полюбоваться северным сиянием, особенно в дни весеннего и осеннего равноденствия.

7. Иссык-Куль

Иссык-Куль (глубина 668 м) в переводе означает "горячее озеро", так как оно не замерзает даже зимой. Водоем в Кыргызстане имеет тектоническое происхождение, а его возраст оценивают в 25 млн лет. Вода содержит много минералов, что делает ее непригодной для питья. При этом она очень прозрачная: видимость достигает 20 м.

Фото: pexels

В Иссык-Куль впадает около 100 рек и ручьев, а благодаря горам, окружающим озеро, оно защищено от ветров и экстремальных температур. Туристический сезон обычно начинается в июне и заканчивается в сентябре.

6. Малави

Озеро Малави (глубина 706 м) расположено на границе трех африканских стран – Малави, Мозамбика и Танзании (в последних двух его называют Ньяса). Считается, что в его водах обитает самое большое число видов рыб среди всех озер на Земле. Озеро образовалось в результате тектонических процессов в Восточно-Африканском разломе.

Фото: pexels

Определить возраст Малави затруднительно: по разным оценкам, ему от 40 тыс. до 2 млн лет. Озеро имеет важное значение для местных жителей: на его берегу находятся рыбацкие деревни. Также оно служит источником питьевой воды, используется для орошения полей и производства гидроэлектроэнергии.

5. Сан-Мартин

Озеро Сан-Мартин (глубина 836 м) расположено на восточном склоне Патагонских Анд, на границе аргентинской провинции Санта-Крус и чилийского региона Айсен. Это самое глубокое озеро в Америке.

Фото: pexels

Аргентинцы называют озеро Сан-Мартин, а чилийцы – О'Хиггинс в честь своих соотечественников – борцов за независимость Южной Америки Хосе де Сан-Мартина и Бернардо О'Хиггинса. В озере водится много форели, поэтому оно популярно среди рыбаков.

4. Каспийское море

Хотя Каспий (глубина 1025 м) часто называют морем из-за некоторых признаков (размера, глубины, солености), он считается бессточным солоноватым озером. Согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 году, оно разделено на несколько зон, которые принадлежат пяти государствам: России, Азербайджану, Ирану, Казахстану и Туркменистану.

В Каспийское озеро впадает больше 130 рек (среди них Урал и Волга). Предположительно, оно получило название от каспиев – племен, живших в районе побережья в I тысячелетии до н. э. В разные исторические эпохи Каспий носил много других названий, например Персидское, Хазарское и Хвалынское море. Первые упоминания о Каспийском море встречаются в работах Геродота, который в V веке до н. э. описал его как изолированное озеро.

Каспийское море богато природными ресурсами: запасами нефти, природного газа и минеральных солей. В водоеме обитает более 100 видов рыб, и каждый год через него мигрирует 6 млн перелетных птиц. В водах Каспия активно развивается судоходство, а крупнейшие морские порты важны для транспортировки грузов.

3. Восток

Озеро (глубина 1200 м) названо в честь научной станции "Восток", расположенной в Антарктиде. В 2012 году российским ученым удалось пробурить ледяной слой толщиной почти 4 км и достичь крупнейшего подледного озера на континенте. Работы по бурению велись 30 лет. Первая попытка исследовать озеро была предпринята еще в 1989 году группой советских, французских и американских ученых.

Несмотря на то, что Восток находится в зоне вечной мерзлоты, его температура на глубине – не менее 10 ℃. Также в нем содержится в 50 раз больше кислорода, чем в обычной пресной воде. Возраст Востока – около 14 млн лет, а его площадь составляет 15,5 тыс. кв. км.

2. Танганьика

Озеро Танганьика (глубина 1470 м) находится на границе четырех стран: Танзании, Демократической Республики Конго, Бурунди и Замбии.

Фото: pexels

Это самое длинное пресноводное озеро в мире, его протяженность – 673 км. Танганьика настолько глубокое, что на его дне отсутствует кислород. Озеру около 20 млн лет. Периодически на нем случаются сильнейшие штормы, во время которых образуются шестиметровые волны.

1. Байкал

Озеро Байкал (глубина 1642 м) – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое, старейшее и крупнейшее по объему пресноводное озеро в мире. В нем содержится пятая часть мирового запаса пресной воды – настолько чистой, что ее прозрачность достигает 40 м. Некоторые ученые считают Байкал зарождающимся океаном.

Фото: pexels

Байкал находится на границе Иркутской области и Бурятии. Возраст Байкала – 25 млн лет. На озере расположено 27 островов, самый крупный из них – Ольхон.

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Примечательно, что 23 января 2025 года депутат сената Суиндик Алдашев на заседании палаты рассказал, к чему может привести снижение уровня Каспийского моря. Уровень воды в Каспийском море практически непрерывно падает с 1996 года, а с 2006 года этот процесс ускорился. По прогнозам различных исследователей, к 2100 году уровень может упасть на 9-18 м. С чем это связано, можно прочитать здесь.