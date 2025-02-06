Третья за сутки авиакатастрофа произошла в мире: американцы погибли на Филиппинах

На юге Филиппин произошла авиакатастрофа, в которой погибли американский военнослужащий и трое подрядчиков Пентагона, сообщает Zakon.kz

Иностранные СМИ пишут, что зафрахтованный американскими военными самолет выполнял рутинную миссию по обеспечению разведывательной поддержки "по запросу филиппинских союзников". Причина происшествия, как уточнило командование, устанавливается.

Уточним, что вдали от крупных населенных пунктов упал небольшой частный самолет Beechcraft King Air 350. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.

#BREAKING A US-chartered small plane with four on board crashed in Maguindanao del Sur, southern Philippines. The US Indo-Pacific Command confirmed no survivors. pic.twitter.com/6FUEh5rgy7 — War Intel (@warintel4u) February 6, 2025

Авиационные власти Филиппин начали расследование трагедии.

🇺🇸🇵🇭- US soldier among 4 killed in Philippines plane crash. The American army-contracted plane smashes into the rice field in the south of the country, 3 contractors are also among the dead. pic.twitter.com/NesmJDDl4v — Iyane (@XTechPulse) February 6, 2025

Отметим, что это уже третий инцидент, связанный с воздушными суднами. Ранее сообщалось, что частный самолет потерпел крушение в Швейцарии. Затем стало известно, что легкомоторный самолет разбился недалеко от подмосковного аэропорта.