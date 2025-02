Третья за сутки авиакатастрофа произошла в мире: американцы погибли на Филиппинах

Иностранные СМИ пишут, что зафрахтованный американскими военными самолет выполнял рутинную миссию по обеспечению разведывательной поддержки "по запросу филиппинских союзников". Причина происшествия, как уточнило командование, устанавливается.

Уточним, что вдали от крупных населенных пунктов упал небольшой частный самолет Beechcraft King Air 350. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.

Авиационные власти Филиппин начали расследование трагедии.

