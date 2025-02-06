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Мир

Третья за сутки авиакатастрофа произошла в мире: американцы погибли на Филиппинах

авиакатастрофа на Филиппинах, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 01:56 Фото: X(Twitter)/@warintel4u
На юге Филиппин произошла авиакатастрофа, в которой погибли американский военнослужащий и трое подрядчиков Пентагона, сообщает Zakon.kz

Иностранные СМИ пишут, что зафрахтованный американскими военными самолет выполнял рутинную миссию по обеспечению разведывательной поддержки "по запросу филиппинских союзников". Причина происшествия, как уточнило командование, устанавливается.

Уточним, что вдали от крупных населенных пунктов упал небольшой частный самолет Beechcraft King Air 350. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.

Авиационные власти Филиппин начали расследование трагедии.

Отметим, что это уже третий инцидент, связанный с воздушными суднами. Ранее сообщалось, что частный самолет потерпел крушение в Швейцарии. Затем стало известно, что легкомоторный самолет разбился недалеко от подмосковного аэропорта.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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