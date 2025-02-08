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Мир

Брижит Макрон неожиданно появилась за диджейским пультом

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 08:20 Фото: pixabay
На днях в парижском Диснейленде первая леди Франции неожиданно появилась за диджейскими пультами в рамках благотворительного мероприятия "Pièces Jaunes", сообщает Zakon.kz.

К проведению мероприятия также присоединился главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам. Они развлекали группу из 300 госпитализированных детей и 200 воспитателей, передает благотворительная организация на своей странице в Instagram.

Дидье Дешам, который привел Францию ​​к победам на чемпионатах мира в 1998 и 2018 годах, похвалил Брижит во время мероприятия.

Фото: Instagram/disneylandparis

Дуэт Брижит и Дидье стал известным на многих благотворительных мероприятиях с 2020 года.

Дидье Дешам, фото: Instagram/disneylandparis

Спустя время Брижит Макрон вышла на палубу и станцевала с детьми под хит Галы "Freed from Desire".

Тем временем первая леди США Мелания Трамп сделала фотосессию для журнала Hello!

Фото Алия Абди
Алия Абди
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