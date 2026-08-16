Древний город возрастом 1,5 тысячи лет обнаружили на юге Казахстана

В Туркестанской области рядом с трассой обнаружили древнее городище возрастом более 1,5 тысячи лет. С помощью дронов и ГИС-технологий археологи нашли остатки жилищ и оборонительных стен, а теперь рассчитывают подтвердить легенду о находившемся здесь ханском дворце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 16 августа 2026 года сайта телеканала "24KZ", чтобы понять, что именно скрывается здесь, археологи сначала буквально посмотрели на участок сверху. Территорию просканировали с помощью дронов и ГИС-технологий.

С воздуха специалисты смогли заметить особенности рельефа, которые не всегда видны человеку на поверхности. Технологии помогли определить перспективные участки для изучения.

"Это городище известно в археологической литературе с 1962 года, со времен открытия Николая Павловича Подушкина. Он в свое время взял замер, исследовал частично это городище и датировал VIII-XII веками. Сегодняшние наши исследования показывают, что город был заселен еще в древности, в период эпохи кангюев. Бурное развитие шло в эпоху караханидов, в эпоху Золотой орды". Досбол Байгунаков, профессор КазНУ имени аль-Фараби

Чем глубже археологи копали, тем дальше уходили в прошлое. В одном из раскопов обнаружили остатки жилых помещений, сандалы – это вид древней печи, керамику и железные орудия труда. Другой раскоп позволил увидеть оборонительную систему цитадели.

"Ширина оборонительной стены достигает примерно 1 метра. Мы обнаружили и саму башню цитадели. Эти находки позволяют нам получить представление об оборонительной системе города того периода", – рассказал Кожахмет Кадыркулов, студент.

Но одна из главных загадок пока остается без ответа. Археологи предполагают, что здесь мог находиться ханский дворец. Находки также должны помочь определить, какую роль этот город играл в регионе.

"Главной целью нашего приезда было установить, соответствует ли действительности легенда о том, что здесь в древности находился ханский дворец. По результатам сегодняшних раскопок мы видим и изучаем, что работа действительно оказалась очень результативной". Есенгали Калшаев, зам. директора студенческого городка КазНУ имени аль-Фараби

Найденные предметы отправят на лабораторные исследования. Специалисты установят их точный возраст и происхождение. Археологи намерены вернуться сюда и в следующем году. Говорят, Южный Каратау до сих пор остается одной из малоизученных территорий региона. Пока основные исследования проходили в Отыраре и Туркестане.

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