Каспийское море сотрясло землетрясение
Фото: primeminister.kz
На сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА) рассказали, что в Каспийском море зафиксировано пятое землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным сейсмографов, землетрясение магнитудой 3,1 произошло 7 февраля, в 04:17 часов.
Фото: Google maps
Очаг находился на глубине 39 километров. От эпицентра до Актау пролегало расстояние в примерно 326 километров.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 270 км от Алматы. Позже глава МЧС объяснил, почему в мегаполисе только один палаточный лагерь на случай землетрясения.
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