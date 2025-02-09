Каспийское море сотрясло землетрясение

На сайте Республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА) рассказали, что в Каспийском море зафиксировано пятое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмографов, землетрясение магнитудой 3,1 произошло 7 февраля, в 04:17 часов.

Фото: Google maps

Очаг находился на глубине 39 километров. От эпицентра до Актау пролегало расстояние в примерно 326 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 270 км от Алматы. Позже глава МЧС объяснил, почему в мегаполисе только один палаточный лагерь на случай землетрясения.