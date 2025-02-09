Суд ограничил доступ к системе госплатежей для Илона Маска и его команды

Окружной судья в штате Нью-Йорк, сославшись на риск "непоправимого вреда", временно ограничил для департамента эффективности государственного управления и его главы Илона Маска доступ к документам Минфина США, содержащим конфиденциальные данные американцев, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что платежная система, к которой закрыли доступ, распределяет налоговые декларации американцев, пособия по социальному обеспечению, выплаты по инвалидности и зарплаты федеральных служащих.

По данным CNN, суд вынес предварительный запрет после исков от 19 генеральных прокуроров-демократов, направленных против американского лидера Дональда Трампа. По их мнению, администрация действующего президента нарушила федеральный закон, дав команде Макса доступы к центральной платежной системе Министерства финансов.

Окружной судья США Пол Энгельмайер распорядился уничтожить любую загруженную информацию из платежной системы всем, кто получил к ней доступ с 20 января, сославшись на "риск, который представляет собой новая политика раскрытия чувствительной и конфиденциальной информации, и повышенный риск того, что рассматриваемые системы будут более уязвимы, чем раньше, для взлома".



Маск получил доступ к системе государственных платежей после того, как исполняющий обязанности (и. о.) замминистра финансов Дэвид Лебрик подал в отставку в связи с оказанным на него давлением. Специалисты DOGE также были допущены к платежным и контрактным системам национальных программ медицинского страхования Medicare и Medicaid.

Ранее сообщалось, что профсоюзы через суд заблокировали решение президента США Дональда Трампа по USAID. Затем несколько городов США подали иск на администрацию Трампа из-за миграционной политики.