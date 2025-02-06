Бездомные мигранты трудились на рынке в Петропавловске

Полицейские Петропавловска проверили во время поиска бездомных городскую свалку, привокзальную площадь и крупные рынки, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, рейд по местам вероятного появления лиц без определенного места жительства провели сотрудники оперативных служб департамента полиции Северо-Казахстанской области. Они искали без вести пропавших и разыскиваемых преступников.

Операция началась с полигона твердых бытовых отходов, где нередко можно встретить бомжей. Также проверили район привокзальной площади, окрестности крупных рынков, теплотрассы и другие места их наиболее вероятного появления.

По данным заместителя начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Аскара Мухаметкалиева, полицейские доставили в приемник-распределитель управления полиции города Петропавловска свыше 80 человек.

У них взяли отпечатки пальцев. Так полицейские установили пять граждан одной из центрально-азиатских республик, которые занимались трудовой деятельностью на рынке "Алтын арман" без соответствующих разрешений. Материалы по ним передали в миграционную службу для принятия решения.

5 февраля 2025 года депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты указал на погрешности статистики по безработице. По его словам, это приводит к искажениям на рынке труда.

