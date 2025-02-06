#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
515.31
533.96
5.3
Происшествия

Бездомные мигранты трудились на рынке в Петропавловске

Продукты питания, ярмарка, рынок, базар, цены на продукты , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 03:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Полицейские Петропавловска проверили во время поиска бездомных городскую свалку, привокзальную площадь и крупные рынки, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, рейд по местам вероятного появления лиц без определенного места жительства провели сотрудники оперативных служб департамента полиции Северо-Казахстанской области. Они искали без вести пропавших и разыскиваемых преступников.

Операция началась с полигона твердых бытовых отходов, где нередко можно встретить бомжей. Также проверили район привокзальной площади, окрестности крупных рынков, теплотрассы и другие места их наиболее вероятного появления.

По данным заместителя начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Аскара Мухаметкалиева, полицейские доставили в приемник-распределитель управления полиции города Петропавловска свыше 80 человек.

У них взяли отпечатки пальцев. Так полицейские установили пять граждан одной из центрально-азиатских республик, которые занимались трудовой деятельностью на рынке "Алтын арман" без соответствующих разрешений. Материалы по ним передали в миграционную службу для принятия решения.

5 февраля 2025 года депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты указал на погрешности статистики по безработице. По его словам, это приводит к искажениям на рынке труда.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Жесткие методы воспитания в детском саду шокировали жителей Шахтинска
Происшествия
22:24, 06 февраля 2025
Жесткие методы воспитания в детском саду шокировали жителей Шахтинска
Девять миллионов тенге присвоила бухгалтер детсада в Актау
Происшествия
20:07, 06 февраля 2025
Девять миллионов тенге присвоила бухгалтер детсада в Актау
Два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области
Происшествия
04:04, 06 февраля 2025
Два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: